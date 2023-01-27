AYM, HDP’nin erteleme talebini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 'sözlü savunma dahil tüm yargılama faaliyetlerinin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri sonrası bir tarihe ertelenmesi' talebi ile davalı partinin 30 gün içerisinde savunma hazırlanabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle 2 aydan az olmamak üzere ek süre verilmesi talebini Genel Kurul'da görüştü. Yüksek Mahkeme, dosyanın görüşülmesinin seçim sonrasına ertelenmesi talebinin reddine karar verirken, tedbire ilişkin savunmanın yapılması için 15 gün ek süre verilmesine karar verdi. Ayrıca, 14 Mart Salı günü partinin esasa ilişkin savunmasını yapması kararlaştırıldı. HDP Hukuk Komisyonu, partinin kapatılması istemli davada kararın Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonraya bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tedbir talebi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar vermişti.