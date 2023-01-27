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Giriş Tarihi: 27.1.2023 15:55 Son Güncelleme: 27.1.2023 16:02

Başkan Erdoğan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

AA
Başkan Erdoğan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan, İstanbul'dan ayrılarak Bilecik'e geldi. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya eşlik etti.

Namazın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindekiler Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada, Ertuğrul Gazi Türbesi Saygı Nöbeti timindeki alpları selamlayan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisini de izledi.

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Başkan Erdoğan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti
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