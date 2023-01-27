Başkan Erdoğan Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan, İstanbul'dan ayrılarak Bilecik'e geldi. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Camisi'nde cuma namazını kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya eşlik etti.