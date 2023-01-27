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Giriş Tarihi: 27.1.2023

Bozdağ: YSK, yüz akı bir kurumdur

Bozdağ: YSK, yüz akı bir kurumdur
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun YSK'ya yönelik eleştirilerine, "YSK, yüz akı bir kurumdur. Seçimlerde hile ve hurda yapılması fiilen imkânsızdır. Kim buna 'Mümkün' diyorsa şimdiden yenilgisine bahane için altyapı oluşturuyordur" sözleriyle tepki gösterdi. Bozdağ, başörtüsüne anayasal güvence getiren Anayasa değişiklik teklifinden "dini inanç" ifadesinin çıkarılmasına da karşı çıkarak, "Muhalefetin istediği yönde değişiklik yapılırsa terör örgütü kıyafeti giyilebilir" dedi. ANKARA
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Bozdağ: YSK, yüz akı bir kurumdur
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