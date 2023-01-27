Dini inanç ifadesi çıkarılamaz

AK Parti, dini inanç ifadesinin metinden çıkarılması konusunu ele aldı. CHP ve İyi Parti, başörtüsü ve ailenin korunmasına ilişkin Anayasa teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülürken ortak önerge verdi. Önerge, 'dini inanç' ifadesinin metinden çıkarılmasını içeriyordu. İki parti, AK Parti'nin Genel Kurul'da da önergelerine destek vermemesi halinde teklife kabul oyu kullanmayacaklarını açıkladı. Böyle bir değişikliğin sorunu çözmek bir yana, yeni sorun alanlarının üretileceğine dikkat çekilerek, "Önergeleri tesettürü güvence altına almıyor. Biri çıkıp kadınlara hayatın her alanında 'Kısa kollu gömlek giy, kısa etek giy. Bizim kuralımız bu' diyebilir. Başörtüsüne karışamaz ama böyle kurallar getirmeye kalkabilir. Dini inanç ifadesinin kalması bunun için çok önemli" dediler. Önerinin laikliğe aykırı olarak da değerlendirilemeyeceği belirtilerek, "Biz düzenlemeyi din ve vicdan özgürlüğü maddesinde yaptık. Biz bu düzenlemeyi neden yapıyoruz. Zaten dini inancı gereği olarak başını örtüyor. Vatandaş bunu böyle ifade ediyor ve kabul görüyor" görüşü aktarıldı.