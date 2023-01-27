İlk külçe altını Erdoğan dökecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bilecik'te toplu açılış törenine katılacak. İlk olarak Söğüt ilçesinde gitmesi beklenen Erdoğan, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaretinin ardından Türkiye'nin en büyük altın keşiflerinden biri olan 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği Gübretaş'a ait Söğüt'teki maden tesisinin açılışını yapacak. Açılışta tesisteki ilk külçe altını da Erdoğan dökecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15.30'da ise Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap edecek.Erdoğan daha sonra ise Vezirhan'da AK Parti tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katılacak. Başkan Erdoğan yarın ise Denizli'de toplam yatırım bedeli 7 milyar lira değerinde olan eser ve hizmetin toplu açılışını gerçekleştirecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Denizli'nin 50 yıllık su sorununu çözecek olan Buldan Aktaş Barajı ile Denizli içme suyu arıtma tesisi, Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin yanı sıra 25 okulun da dahil olduğu 100'den fazla eseri Denizli halkının hizmetine açacak. Denizli'de konforlu ulaşımın yeni yolu Honaz Tüneli ve Denizli Çevre Yolu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılacak.