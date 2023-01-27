İsveç, Üyelik sürecine mayın döşüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç yönetiminin Kuran-ı Kerim yakılması eylemine izin vererek suça ortak olduğunu söyledi. İsveç'in NATO üyeliğini istemeyen çevreler olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Üyelik sürecine bunlar mayınlar döşüyor. Mayınları temizlemek de patlatmak da İsveç'in kararı" ifadelerini kullandı. Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına ilişkin bunun bir nefret suçu, ırkçı bir eylem olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, "Kimse bunu fikir özgürlüğü diye bize anlatmaya çalışmasın. Hiç alakası yok. Farklı inançlara yönelik aynı eylem yapılamaz. Oysa biz antisemitizmin de insanlık suçu olduğuna inanıyoruz. Hıristiyan düşmanlığının da İslam düşmanlığının da. Ama Batı'ya geldiğiniz zaman sadece İslam düşmanlığı fikir özgürlüğü oluyor. İsveç 'Ben artık radikal ırkçı, radikal, İslam düşmanı bir ülke oldum. İslam düşmanlığı ve ırkçılık serbesttir' diyorsa o kendi bileceği iş. Ama bu Avrupa Konseyi sözleşmelerine de aykırı" diye konuştu. İsveç'in bir karar vermesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bunlar üyelik sürecine mayınlar döşüyor. Bu ortamda 3'lü toplantının bir anlamı olmaz. Sağlıklı bir toplantı olmayacağı için ertelendi" değerlendirmesinde bulundu.DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ile ilgili gerçeklerden uzak iddialarla dolu kitabına ilişkin, "Eski mevkidaşım bu kitabı başkanlık adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır, öyle düşünüyorum. Gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik dil ile söylüyorum, siz buna 'yalan' da diyebilirsiniz; abartı var, çifte standart var" ifadelerini kullandı. Pompeo'nun kitabında "Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesinin olmadığını gördük" demesini "ibretlik" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Bugün DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek NATO ordusu, Türk ordusudur" açıklamasında bulundu.