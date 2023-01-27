Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma çerçevesinde, terör örgütünün üçlü yürütme konseyi Başkanı Sabri Ok'un kardeşi, aynı zamanda terörden arananlar listesinde kırmızı listede yer alan Mizgin (Kod adlı) Arzu Ok'un babası Mehmet Ok tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında elde edilen deliller üzerine Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü'nün tepe yönetiminde bulunan ve haklarında kırmızı kategoride arama kararı olan Sabri Ok ile Mizgin (K) Arzu Ok isimli örgüt mensubu da dahil bir çok örgüt mensupları ile irtibatlı olduğu, örgütün Kandil bölgesi ile irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına malzeme sağladığı değerlendirilen M.O, V.A, C.A, İ.V gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, yasaklı yayınlar ile suç unsuru olabilecek basılı ve dijital materyallere el konuldu.

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok'un kardeşi tutuklandı | Video

Kırmızı kategoride aranan Sabri Ok isimli şahsın kardeşi ve Kırmızı kategoride aranan Mizgin (Kod adlı) Arzu Ok'un babası olan şüpheli Mehmet Ok isimli şahıs Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesi akabinde tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer üç kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturmalar devam ettiği belirtildi.