Bakan Soylu’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: PKK defterini kapatacağız

"MÜSLÜMANLARI BATI'NIN ZULMÜNDEN SİZ KURTARACAKSINIZ"

Rahmetli Özal'a, Erbakan'a, Demirel'e yapılanları ülkenin unutmadığını dile getiren Soylu, "İftiralarla, yalanlarla dolanlarla, kim bu ülkeye hizmet etmeye çalışıyorsa, kim bu ülkeyi zenginleştirmeye, büyütmeye çalışıyorsa, kim bu ülkenin dünyaya meydan okumasına ve yarınlara ümitle gitmesine sebebiyet teşkil ediyorsa onlara çelme atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede sığınacağı tek sinenin halk olduğunu söyleyen Soylu, "15 Temmuz darbesini gördük, 17-25 Aralık'ı gördünüz, 28 Şubat'ı, 60 darbesini, hepsini gördünüz. Bu ülkenin insanının dinine, inancına saldırıları gördünüz. Gecelik yüzde 8 binlik faizleri gördünüz. Bu ülkede her şeyi gördünüz. Şimdi yepyeni bir adım atıyoruz. Buna hazır olmanızı istiyoruz. Türkiye vizyonunun adımını atıyoruz. Sözümüz sadece Anadolu'ya değildir. Bu sözleri bizlere söyleyen Tayyip Erdoğan ve millettir. Vallahi de billahi de Müslümanları Batı'nın zulmünden siz kurtaracaksınız." dedi.