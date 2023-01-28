Başkan Atina’ya gitti, yüzlerce personel mağdur oldu

ATiNA'YA GiTTİ

Tüm yetkileri ve şifreleri eline alan Ülgür Gökhan, belediyede yaşanan yolsuzluk iddialarına ve soruşturmaya rağmen eşi Hülya Gökhan ve İnsan Kaynakları'ndan sorumlu Belediye Başkanı Rebiye Ünüvar ile birlikte Atina'ya gitti. Yetkilerin Gökhan'da tanımlanması nedeniyle 500'e yakın personel Cuma günü ödeneceği taahhüt edilen, büyük bir umutla beklediği ek zammı alamadı.

"MAAŞI BİLE ÖDEMEKTEN ACİZLER"

Yaşanan bu gelişme personel de büyük gerginliğe neden oldu. Bazı personeller, "Belediye çiftlik gibi yürütülüyor. Bizim için umut olan ek zammı bile dağıtamıyor. Zimmet var, yolsuzluk var intihara teşebbüs var ama başkan ortada yok. Birileri yine cebini doldurdu ama olan evine ekmek götürme derdinde olan bizlere oldu" diyerek tepkisini dile getirdi. Belediye yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken ek zamların Pazartesi ödeneceği ileri sürüldü.