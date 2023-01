Biz ‘Yeter söz milletin’ diyeli çok oldu, haberin yok mu Bay Kemal!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştuBugün güncel yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı geçen 52 kamu yatırımı ile 653 milyon lirayı bulan 10 özel sektör yatırımının resmi açılışını yapıyoruz. Bu yatırımlar arasında Bilecik 300 yataklı ve Bozüyük 200 yataklı devlet hastaneleriyle sağlık tesisleri de bulunuyor. Biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik. Şu güzelliği görüyorsunuz. Şu hastanelerin güzelliğine bak. Ah ah. Bu Bay Kemal, SSK'nın genel müdürüyken bu hastanelere girilmezdi girilmez. Bilecik'e son 20 yılda toplam ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 20 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.Biliyorsunuz seçimlere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hazırlanıyoruz. Rahmetli Menderes 73 yıl önce emperyalistlerin ülkemize operasyon aracına dönüşen tek parti faşizmine karşı ne demişti? 'Yeter söz milletindir' demişti. Her ne kadar Menderes'in sonu idam sehpasında bitmiş olsa da bu söz yıllardır milletimizin yüreğinde yankılanmaya devam etmiştir. Şimdi bu CHP bizi taklit ediyor. Yeter söz milletindir. Bay Kemal bunu biz söyleyeli ne kadar oldu haberin yok mu? Bunlar darbeci, darbeci. Bunlar vesayetçi.Başkan Erdoğan cuma namazını Bilecik Söğüt'teki Ertuğrul Gazi Camii'nde kıldı. Cami çıkışı kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan, onlarla sohbet eden Başkan Erdoğan beraberindekilerle Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Burada, Ertuğrul Gazi Türbesi Saygı Nöbeti timindeki alpları selamlayan Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı'nın gösterisini de izleyip türbede dua etti.BU topraklardaki Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e uzanan tarihi süreklilik içinde verilen her mücadelenin başımızın üzerinde, kalbimizin en mutena köşesinde yeri vardır. Kendi öz yurdunda garip hale düşürülmeye çalışıldığında bile milletimiz bu vizyonu kaybetmemiş, ecdadına ve onun hayallerine sahip çıkmıştır. Biz de 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eseri bu anlayışla hayata geçirdik. Tıpkı ecdadımız Osman Gazi'nin yaptığı gibi ülkemizi çağın şartlarına göre en iyi eser ve hizmetlere kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Her kim, bazı tarihçilere göre bugün 724. kuruluş yıldönümü olan Osmanlı Devleti'ni kötülüyor, aşağılıyorsa bilin ki ya mankurttur ya da kuyruk acısı vardır.milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Kalan 2 fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirerek tam kapasite üretime geçeceğiz.