Nefret suçuna karşı Kuran seferberliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Regaip Kandili'nde Balıkesir'deki camilerde 10 binden fazla Kuran-ı Kerim ve kandil simidi dağıttı. Tarihi Zağnos Paşa Camii'nde yatsı namazını eda eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, Karesi Belediyesi Başkan Vekili Muhiddin Diker ile birlikte caminin bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip kandillerini kutladı. İlçelerde gerçekleştirilen programlara da AK Parti ilçe başkanları ile ilçe belediye başkanları katıldı.Türkiye'ninİsveç Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetlediğini açıklayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Allah İslam düşmanlarına ve hainlere fırsat vermesin. Kuran-ı Kerim bizim kutsalımız, asla dokundurtmayız. Demokrasi adı altında bazı yerlerde insanların dini inanışlarına önem verdikleri şeylere saygısızlık yapılıyor. Bunu kınıyoruz ve protesto ettiğimizi göstermek içinde camilerimizde Kuran-ı Kerim dağıtıyoruz" dedi.