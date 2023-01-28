SON DAKİKA: CHP’li Mehmet Bekaroğlu önce yazdı, sonra sildi! 73 yıl önceki tek parti faşizmi...

BEKAROĞLU'NDAN 'FAŞİZM' GAFI

Bekaroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı "Yeter, söz milletindir" demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter söz milletindir' diyoruz. AKP ve MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak?" ifadelerini kullandı.

Bekaroğlu'nun 'Tek parti faşizmi' ifadesi ile eleştirdiği parti CHP'den başkası değildi. CHP'li vekil durumu fark edince, gelen eleştiriler üzerine paylaşımı sildi.