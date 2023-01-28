SON DAKİKA: CHP’li Mehmet Bekaroğlu önce yazdı, sonra sildi! 73 yıl önceki tek parti faşizmi...

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhur İttifakı'nı eleştirmek isterken, partisi CHP'nin tek parti faşizmini eleştirdi. Bekaroğlu, durumu fark edince paylaşımını silerek yeni bir paylaşım daha yaptı. Bekaroğlu'nun paylaşımına CHP'liler büyük tepki gösterdi.
BEKAROĞLU'NDAN 'FAŞİZM' GAFI
Bekaroğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı "Yeter, söz milletindir" demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter söz milletindir' diyoruz. AKP ve MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak?" ifadelerini kullandı.
Bekaroğlu'nun 'Tek parti faşizmi' ifadesi ile eleştirdiği parti CHP'den başkası değildi. CHP'li vekil durumu fark edince, gelen eleştiriler üzerine paylaşımı sildi.
'FAŞİZM' İFADESİNİ 'YÖNETİM' OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Daha sonra yeniden paylaşım yapan Bekaroğlu, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti yönetimine "Yeter, söz milletindir" demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de şimdi AKP ve MHP'nin kurmakta olduğu otoriter/totaliter yönetime karşı "Yeter, söz milletindir" diyoruz." ifadelerini kullandı.