CHP’li Mehmet Bekaroğlu fena çuvalladı! Apar topar silmek zorunda kaldı: Muharrem İnce ateş püskürdü

Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz. AK Parti-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" ifadelerini kullandı.

Ancak burada Bekaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı.