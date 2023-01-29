Devletimize ne kadar teşekkür etsek az

2009'da kardeşiyleriyle birlikte, aile içindeki sorunlar nedeniyle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu bakımına verilen, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Çocuk Evi'ne geçen Merve Başoğlu, müziğe olan yeteneğini yıllar içinde devlet desteğiyle geliştirdi. Liseyi birincilikle bitiren Merve, 2014'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandı. 2016'da Afyon'daki bir festivalde "Gelecek Vaat Eden Genç Flütçü" ödülünü alan Merve, Bulgaristan Varna'daki bir yarışmada dünya birincisi oldu. Emine Erdoğan, Merve'ye uluslararası yarışmalarda kullanabileceği bir flüt hediye etmişti. 2017'de devlet bursuyla Fransa'da konservatuvar eğitimi de alan Merve'nin Necmettin Erdoğan Üniversitesi mezunu kardeşi Muhammet de piyano çalıyor. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okuyan en küçük kız kardeş ise kontrbas eğitimi aldı. Kardeşler 'Bize bir anne gibi oldu' dedikleri Emine Erdoğan'a birkaç kez konser verdi. SABAH'a konuşan Merve Başoğlu "Aile Bakanlığı gerçek ailem. Hayallerime kavuşmam ve sevdiğim meslekte ilerleyebilmem için bana gerekli maddi ve manevi desteği sundular. Bize sağlanan imkânlarla artık toplumla daha fazla bütünleştik. Çocuk evlerinde büyüyenlere karşı olan önyargılar yavaş yavaş kırıldı. Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu bu sistem toplumla daha iç içe ve normal aile kavramından yoksun olan bizlerin sıcak aile ortamlarında yaşayıp eğitim görmemize olanak sağlıyor. Bunun için devletimize, Emine Erdoğan'a ve bakanlığımıza ne kadar teşekkür etsek az" dedi.Merve Başoğlu kardeşleriyle birlikte ileride müzik grubu kurup sahne alma hayallerinden bahsederek, "Eminim ki çocuk evlerinde bizim gibi niceleri var ve kardeşlerimle birlikte bu işi yapmanın, çocuk evlerindeki çocuklara örnek olabilmek ve onların hayatlarına bir ışık tutabilmek adına güzel bir rol model olduğunu düşünüyorum" dedi.Muhammet Başoğlu'nun da çocuk evinde bakanlığın kendisine aldığı piyanoyla yeteneği ortaya çıktı ve 10 yıldır piyano çalıyor. MEB'de müzik öğretmenliği ve aynı zamanda Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Başoğlu, devlet korumasındayken her türlü sanat ve spor aktivitelerine yönlendirildiğini, başta yüzme olmak üzere birçok spor dalında kendisini geliştirdiğini anlattı.