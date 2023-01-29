Emine Erdoğan: Yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğe ilişkin sosyal medya hesabından #DünyaOrtakEvimiz etiketiyle yaptığı paylaşımda,

"HER BİRİNİZİN GAYRETİ HEPİMİZ İÇİN DAHA UMUT DOLU BİR GELECEK HAZIRLAYACAK"

"Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık hareketinin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.