Kızılelma ve TB3 SİHA devrim yapacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Beyoğlu Sohbetleri Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda konuştu:Geçtiğimiz yıl gelirlerimizdeki ihracatın payı yüzde 99.3'tü. Tek başına tüm savunma sanayinideki ihracatın dörtte birini yapmış olduk.Bayraktar TB2 SİHA'lar kendi sınıfında bütün dünyaya açık ara nam saldı ve şu anda 28 ülkeyle dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen ve en fazla muharebede bulunmuş silahlı insansız hava aracı. Türkiye'den yüksek teknolojik savunma sanayii ürünü çıkabiliyor artık bunu bütün dünya biliyor.Artık havacılıkta 5'inci nesil denilen insanlı son hava uçakları üretiliyor. Kızılelma'ya 6'ncı nesil demek doğru olmaz, çünkü aslında bakarsanız bu neslin devamı değil. Atalarımız nasıl ki Ergenekon'da demir dağı eritip yeni bir dünyanın kapılarını açtıysa bizler için havacılıkta yeni bir dünyanın kapılarının açıldığını müjdeliyor Kızılelma'nın ilk uçuşu. Daha yürüyecek çok yolumuz var ama en azından bu dünyada artık geleceğin havacılık muharebesinde, savunma sanayiinde 'Dünyada oyun kurucuyuz, kural koyucuyuz' diyebiliyoruz. Bayraktar TB3 dediğimiz insansız hava aracı da kısa pistli gemilere konuşlanabilecek nitelikte, bu sınıfta dünyada üretilen ilk insansız hava aracı olacak. Kızılelma ile aynı sınıfta değil ama kısa pistli gemilere kalkıp inme kabiliyeti sayesinde çok büyük keşif imkânı sağlayacak. Hatta tarihe not düşecek olursak; Bayraktar TB3 ve Kızılelma şayet bir gün görev alma imkânına erişecek olursa, nasıl ki Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya muharebe tarihinde paradigma dönüşümünü yaptı, bunlarda muharebe tarihinde devrim yapacak.Baykar'ın hikâyesindeki en önemli hususlardan bir tanesi, 'Ya bu deveyi güdersin ya da bu diyardan gidersin' dediği noktada, rahmetli babamın dosdoğru ahlaktan ayrılmadan mücadeleyi yürütmüş olmasıdır. Bu sayede herkesin konuştuğu milli ve özgün hava araçlarını ürettik. Birçok durumda da böyle olduğundan dolayı hedef tahtasına oturtulmuştur. Baykar, 15 senede kendi sınıfında dünyanın en iyisi diyebileceğimiz uçakları yaptık. Tek kuruş AR-GE desteği, kredi almadan, 20 senelik serüvende ki dünyada bu tarz bir savunma sanayii şirketi çok zordur. Bize atılan iftiralardan bir tanesi bile doğru olsa kendimi kahrederim. Hayatımızı vakfetmişiz bu işe. Yanlışa bulaşmaktan korkarız. Başka hiçbir şeyden korkmayız. Kararlıyız ve sonuna kadar gideceğiz.Kızılelma'dan sonra ne var diye hep soruluyor. Uzayla alakalı çalışmaları yürütecek girişimimizi de kurduk. Türkiye'nin en iyi roketçisi Arif hocamızla birlikte. Baykar'ın ihracattan gelirleriyle kimseden tek kuruş almadan uzay girişimimiz Fergani'yi kurduk ve 35 kişilik ekibimiz adım adım büyüyor. 5-10 yıl sonra ülkemizin uzay serüvenine ciddi destek verecek çalışmalarda bulunacağına inanıyoruz.