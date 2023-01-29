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Giriş Tarihi: 29.1.2023

‘Milli bekamıza yönelen tehditler devam ediyor’

‘Milli bekamıza yönelen tehditler devam ediyor’
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyetin 100. Yılında Misak-ı Milli Anma Programı'na katıldı. Şentop buradaki konuşmasında, "103 yıl önce edilen milli yeminin hedefine ve ruhuna bugün de sadakatle bağlıyız. Bugün Misak-ı Milli sınırları içerisinde mavi vatan da vardır. 103 yıl önce milli bekamıza yönelen tehditler esasen bugün de devam ediyor. İçinde bulunduğumuz yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.
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‘Milli bekamıza yönelen tehditler devam ediyor’
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