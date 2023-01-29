Muhalefetin yüreğini kaybetme korkusu sardı

Başkan Erdoğan, Denizli 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut ve 50 Dükkân, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 18 milyar liralık 232 tesisin açılışını yapan Erdoğan 80 bin kişiye hitap etti.Denizli'ye son gelişimde sohbet ederken Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik. Baktılar dört yetmiyor, altıya çıkartıp bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü adam çıkaramadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkaramıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atıyorlar. Halbuki biz aylardır 'Siyaset er meydanıdır, biz adayız, karşımıza kimi çıkartacaksanız söyleyin de er meydanında yarışalım' dedik. Aday çıkarmayı beceremeyenler kendi beceriksizliklerini, sünepeliklerini örtmek için istikameti başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmadılar, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi ve 4.5 yıldır Cumhurbaşkanı'yız. Aklınız neredeydi? Niye şimdiye kadar bunları söylemediniz?Esasen bugüne kadar 3-5 medya şovmeni hariç yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiçbir itiraz yapamadılar. 6'lı Masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik.Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti özentisi dalaverelerini de sandığa gelin sandığa. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin millete. Meclis'i kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştınız yapamadınız. FETÖ'cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız, hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz. o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz, kur, enflasyon operasyonlarından medet umdunuz, o badireyi de atlattık. Amerika'sından Avrupa'sına kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin yönüydü.Tarihleri vesayetle, darbeyle, krizler, ayak oyunlarıyla dolu olanlar milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlanıyor. Bir de utanmadan çıkıp partilerinin binasına 'Yeter söz milletindir' afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes, bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes dün tek parti faşizmine 'yeter' demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara 'yeter' diyoruz. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine, 6'lı Masa'da çevrilen dış destekli film ve fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara 'yeter' diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler, masanın iradesinden medet umuyor. Vah zavallılar, ne olacak sizin haliniz? Yazık yazık, hem de çok yazık.Milletimizin takdiri ile 2017'de kabul edilen Anayasa değişikliği en küçük bir tereddüde, en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleri ile birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti, yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen cumhurbaşkanı, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır. Siyasi geleneğimizde kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik.Başkan Erdoğan dün Amsterdam'da düzenlenen "Hollandalı Türklerle Halk Buluşması" etkinliğine telefonla bağlanarak konuşma yaptı. Seçime hazırlanan tüm görevlilere selamlarını gönderen Erdoğan, "Sizler 14 Mayıs'ta sadece ülkemize değil tüm dünyaya çok önemli mesajlar vereceksiniz" dedi. Bazı Avrupa ülkelerinde Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınayan Erdoğan, "Kuran-ı Kerim'in koruyucusu hakim-i mutlak olan Allah'tır. Onlar sadece karakterlerinin bozukluğunu ortaya koyuyorlar. Tevrat'ı koruma kararı alanlar, Kuran-ı Kerim'e karşı terbiyesizliklerini ortaya koyuyorlar. Biz yolumuza kararlıkla devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolunun açılışı yapıldı. Akdeniz ve Ege'yi birbirine bağlayan 2 bin 640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu, seyahat süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirdi. Tünel sayesinde zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlanacak. Erdoğan, sosyal medya hesabından Denizli'ye ilişkin video paylaştı. Erdoğan'ın Denizli'ye gelişinden dakikalar önce yapılan paylaşımda, "Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı'na hazır" mesajı paylaşıldı.Başkan Erdoğan, ulaşım ve haberleşme alanlarında rehber bir doküman olacak, "2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı"nın hazırlandığını duyurdu. İlgili genelgede "Lojistik, mobilite ve dijitalleşme merkezli ulaşım altyapısını Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyoruz . 2053'te bölünmüş yol ağı 38 bin 60 kilometreye, demiryolu hat uzunluğu 28 bin 590 kilometreye çıkarılacak. Havalimanı sayısı 2053'te 61'e yükseltilecek, liman tesis sayısı 255'e çıkarılacak. Hızlı tren bağlantısı olan il sayısı 8'den 52'ye yükseltilecek" ifadeleri yer alıyor.