Atık toplayan gençlere Emine Erdoğan’dan teşekkür

SIFIR Atık Hareketi'nin öncüsü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara Mühye İmrahor'da atıkları toplayan gençlere teşekkür etti. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları daha temiz bir Ankara için Mühye İmrahor'da atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çevre bilinci oluşan gençleri tebrik eden Emine Erdoğan, "Ellerinize sağlık gençler. Her birinizin gayreti diğerine eklenerek hepimiz için daha umut dolu bir gelecek hazırlayacak. Sıfır Atık Hareketi'nin mirasçıları, yüreği doğa için çarpan gençlerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.