‘Dedelerın dedesi’ 109 yaşında vefat etti

Ankara'da 2019 yılında gerçekleştirilen Yaşlılık Şurası'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'asırlık çınar' belgesi de alan Bektaş Ergül (109) hayata veda etti.Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 6 çocuk ve 60 torun sahibi Ergül'ün dün sabah yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle vefat ettiği kaydedildi. Manisa'nın en yaşlı insanı ve dedelerin dedesi olarak bilinen Ergül'ün cenazesi Kula ilçesinde toprağa verildi. Ergül, üç yıl önce gerçekleştirilen toplantıda elini elini öpen Erdoğan'ı alnından öpmüş, Salihli'den getirdiği çekirdeksiz kuru üzümü hediye etmişti. DHA