Kılıçdaroğlu “13 Şubat” dedi, sonra geri adım attı: Masa ortaklarından çekindi kesin tarih vermek istemedi

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta açıklayacağını söyledikten hemen sonra, ortaklarıyla ters düşmemek için "Daha sonra da olabilir" diyerek düzeltme yapmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu dün katıldığı TV canlı yayınında kafa karıştırıcı açıklamalarda bulundu. CHP lideri, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soru üzerine, önce "İnşallah 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız. 13'ünde karar alacağız" ifadesini kullandı. Ancak ittifak ortaklarından tepkisiyle karşılaşma riskini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, bu kesin ifadesini değiştirmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu, bu kez de "13'ünde veya biraz daha sonra açıklanır" diyerek, aday konusunda yine net konuşmaktan kaçındı.İki aday ihtimalini görüşeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, 6 liderin oturup 13 Şubat'ta karar vereceklerini ve kamuoyuna duyurulacağını söyledi. Adayın isminin açıklanmasının ardından 6'lı Masa'nın yol haritasını kamuoyuna duyuracağını belirtti. Adayın kendisi olup olmadığı sorusu üzerine ise Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Kriterlere sahibim. Devlete yıllardır çalışan bir kişiyim sonuçta.Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP de kendi genel başkanını aday olarak görmek ister."İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği ve 9 sivili öldürdüğü kanlı baskınla ilgili sesini bile çıkarmayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, konu İsrail olunca hemen harekete geçti. Kılıçdaroğlu, Kudüs'te sinagoga düzenlenen ve 7 kişinin öldüğü silahlı saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya başsağlığı mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu, mektubunda, "İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.