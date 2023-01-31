Başkan Erdoğan’dan Mustafa Destici’ye taziye mesajı

"MEKANI CENNET OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey'e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.