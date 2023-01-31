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Giriş Tarihi: 31.1.2023

Kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı
Cemaat lideri Yusuf Ziya Gümüşel, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği, Kadir İstekli'nin de 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' iddialarıyla yargılandığı dava başladı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın görüldüğü salonun koridoru bariyerlerle kapatıldı. Duruşma salonunun önünde arbede yaşanırken çok sayıda avukat ve basın mensubu salona girmekte zorlandı. Tutuklu sanıklar, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile anne Fatıma Gümüşel salonda hazır bulundu. Yaklaşık 40 ilin barolarını temsilen gelen avukatlar davaya katılma talebinde bulunarak duruşmanın aleni olarak görülmesini istedi. Mahkeme ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve müşteki avukatları hariç tüm avukatların katılma taleplerini reddederek duruşmanın kapalı olarak görülmesine ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi.
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Kapalı duruşma ve yayın yasağı kararı
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