Önümüzdeki engelleri kaldıran lider

Denizli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan kadınlarla bir araya geldiği, "Üretimin Yüzyılı" temasıyla düzenlenen programa katılan kadınlar, SABAH'a konuştu.Köyde yaşayan biz kadınlar da artık evimizde söz sahibiyiz. Eşimize destek oluyoruz. Köyden gelerek fabrikada işçi olarak çalışıyorum. Kadınlar da artık erkeklerin yaptığı her işi yapıyor, bu bizi gururlandırıyor. Bir kadın çalışan olarak Cumhurbaşkanımızın kadınlara verdiği değer beni mutlu ediyor. Cumhurbaşkanımızı görmek beni heyecanlandırdı.4 yıldır fabrikada çalışıyorum. İşimden ve ülkemizde kadınlara verilen değerden memnunum. Cumhurbaşkanımız televizyonda gördüğümüzden daha gençmiş. Geçmişte kadınların söz sahibi olmadığı, her açıdan ötekileştirildiği dönemden her alanda söz sahibi hale geldik. Biz kadınların önündeki engelleri kaldıran liderimize teşekkür ediyoruz.6 yıldır burada çalışıyorum. Bant ustasıyım. Çardak Köyü'nde yaşıyorum. Çalışan kadınlar kendine güveniyor. Ev ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Kadınlar hayatın her alanında olsun, siyasette de kadın sayısı artsın. Cumhurbaşkanımızı ilk kez bu kadar yakından gördüm.9 yıldır bu firmada çalışıyorum. Kadınlar elinin hamuru ile hayatın her alanında var. EYT bekliyordum, emekli olacağım. Allah devletimizden razı olsun. Her kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Cumhurbaşkanımızın kadınlarla bir araya gelmesi çok güzel.Yörük kızıyım. UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi listesine alındım. Hem sipsi yapıyor hem de çalıyorum. Sipsi çalmayı 7 yaşında öğrendim. Dağlarda keçi koyun güderken çalıyordum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. 3 yıl önce Külliye'ye davet etmişti Başkanımız, yeniden onunla bir araya gelmek çok güzel bir duygu. Güzel hizmetlerin devam etmesi için liderimizin yanındayız.İlkokul 4'üncü sınıftan beri bağlama çalıyorum. Bağlama çalmayı keçi güderken öğrendim. Belediyenin konservatuvarından eğitim aldım. Şimdi ben eğitim veriyorum. Kadın yeter ki istesin devletimiz, desteği ile bizlerin yanında. 20 yıldır yapılanları görmemek için kör olmak lazım, bu istikrarın devamı için Cumhur İttifakı'nın kazanmasını istiyorum. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olsun.