Cumhuriyet Savcısı rüşvet suçundan tutuklanmıştı... HSK harekete geçti

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ferat A.'yı gözaltına aldı. Antalya'da yaşayan İ.O.G., daha önce Antalya'da görev yapan savcı Ferat A.'nın para karşılığında bir davaya baktığı yönünde şikayette bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucunda savcıya suçüstü yaptı. Para dolu çantanın savcıya evinde teslim edilmesi üzerine savcı Ferat A. ve aracı Yakup Can E. gözaltına alındı. Çantadan 150 bin lira çıktığı iddia edildi.

Savcı Ferat A. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusu ardından tutuklama istemi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Savcı Ferat A. 'rüşvet almak' suçundan, Yakup Can E. ise 'rüşvet vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

HSK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Olayın ardından harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Ferat A.'nın hakkındaki soruşturma tamamlanana kadar 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.