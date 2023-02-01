Hac kuraları 15 Şubat’ta çekilecek

Hac kayıtları, e-devlet aracılığıyla alınmış ve bu yıl pandemi sonrası kontenjanlar ilk kez artırılmıştı. Gözler hac kura tarihine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı hac kura tarihini duyurdu. Açıklamaya göre, hac kuraları 15 Şubat 2023 tarihinde çekilecek. Geçen yıl Kovid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında Türkiye'den sadece 37 bin 770 kişi hac ibadeti için kutsal topraklara gidebildi. Salgından kaynaklı kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 kişinin hacca gideceği açıklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen 83 bin 430 aday, 15 Şubat'ta kura sistemiyle belirlenecek.