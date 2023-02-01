Karlı havaya rağmen, evlat mücadelesine devam

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "Teslim ol." çağrısında bulundu. Baba Halit Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-8 yıldırı HDP ve PKK çocuklarımızı götürmüş. Çocuklarımızın dağa götürülmesinin sorumlu HDP ve PKK' olduğunu söyledi. Her ne kadar itiraz etseler de çocukları götürenler onlar olduğunu hatırlatan Altun şunları kaydetti: "Yıllardır biz evlat acısı çekiyoruz, inşallah onlarda aynı acıyı çekerler. Kar, kış, soğuk hava demeden buralarda evlatlarımızın peşindeyiz. Hiç kimse bizleri düşünmüyor. Bizim tek istediğimiz çocuklarımızı geri bıraksınlar. Eğer bize deseler ki biz çocuklarınızı bırakmıyoruz, ömrümüz olduğu müddetçe davamızın peşinde olacağız. Bu eylemimizi sonuçlanana kadar bırakmıyoruz. Demesinler ki 'bu çocuklar sahipsizdir. Çocukları götürdük kendimize mal edeceğiz.' Sakın sakın bunu açık bir şekilde duyun. Çocuklarımız sizlere mal olmayacaktır."