Karlı havaya rağmen, evlat mücadelesine devam

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü.
HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "Teslim ol." çağrısında bulundu. Baba Halit Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7-8 yıldırı HDP ve PKK çocuklarımızı götürmüş. Çocuklarımızın dağa götürülmesinin sorumlu HDP ve PKK' olduğunu söyledi. Her ne kadar itiraz etseler de çocukları götürenler onlar olduğunu hatırlatan Altun şunları kaydetti: "Yıllardır biz evlat acısı çekiyoruz, inşallah onlarda aynı acıyı çekerler. Kar, kış, soğuk hava demeden buralarda evlatlarımızın peşindeyiz. Hiç kimse bizleri düşünmüyor. Bizim tek istediğimiz çocuklarımızı geri bıraksınlar. Eğer bize deseler ki biz çocuklarınızı bırakmıyoruz, ömrümüz olduğu müddetçe davamızın peşinde olacağız. Bu eylemimizi sonuçlanana kadar bırakmıyoruz. Demesinler ki 'bu çocuklar sahipsizdir. Çocukları götürdük kendimize mal edeceğiz.' Sakın sakın bunu açık bir şekilde duyun. Çocuklarımız sizlere mal olmayacaktır."
Oğluna teslim ol çağrısında bulunan Baba Altun, "Oğlum Muhsin eğer beni görüp duyuyorsan çık gel. O memleketin sana faydası yok. Bu güne kadar hiç kimseye fayda sağlamadığı gibi bana sana da fayda sağlamaz. Senin ailen yuvan buradadır. Senin yurdun neredeyse yurduna, memleketine ve toprağına dön. Bize Türkiye'mizin faydası vardır. Ülkemizin bize ne zararı oldu ki siz gidip onlara askerlik yapıyorsunuz. Gelin memleketinize anne babanıza dönün. Yeter bu acıyı bizlere çektirdiniz" ifadelerini kullandı. Anne Ayten Koçhan ise, "Oğlum eğer beni duyuyorsan bak 7 yıldır onlara hizmet ediyorsun artık dön. Gel annen babana hizmet et. Bak kış, soğuk kar demeden gelip burada eylemimizi yapıyoruz. Yolunuz yol değil, gelin dönün. Ben buradan milletimize de sesleniyorum, korkmayın gelin bizlere katılın destek verin" diye konuştu.
Birkaç gün önce Şırnak'ta 2 kişi teslim olduğunu aktaran Koçhan," İnşallah bizim çocuklarımız da gelip teslim olur. Oğlum korkmayın gelin devletinize teslim olun. Yolunuz yol değildir. Bizim çocuklarımızı HDP ile PKK kandırıp götürdü. Yılanın başı HDP'dir. Niye onların çocukları dağa gitmiyor. Çocuklarımızı bizlere versinler. Biz anne babalar evlat hasretine dayanamıyoruz. Bu soğuklarda gücümüz kalmadı. Baban hasta, dön artık gel teslim ol" dedi.