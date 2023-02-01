Muhtarlardan İmamoğlu’na veto

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden soruşturmalarda 'kendisine destek veriliyor' algısını yaratmayı amaçlayan davetlerine bu kez muhtarları ekledi. İBB Muhtarlık Daire Başkanlığı'ndan aranan muhtarlar Saraçhane'ye davet edildi. İBB yönetimi ayrıca CHP'li meclis üyelerine gönderdiği mesajla muhtarların cesaretlendirilerek yoğun katılımını sağlamaları için talimat verdi. Ancak bir çok muhtar bu hileli davete katılmayı reddetti. Eyüpsultan Düğmeciler Muhtarı Süleyman Özcan yaptığı paylaşımda, "İBB Başkanı, her zamanki gibi algı oluşturmak için muhtarları davet ettiriyor. Sayın Başkana sormak istiyorum; muhtarları cesaretlendirmekten kastınız nedir? Neye ve kime karşı cesaretli olmalıyız. Şahsım adına, algı oluşturma ve samimiyetsiz davetinize katılmıyorum" dedi.