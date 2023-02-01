Mutabakat metninde ‘HDP’ itirafı

6'LI Masa'nın ortakları tarafından hazırlanan mutabakat metnindeki HDP detayını CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın itiraf etti. Taşkın, metindeki birçok kritik maddenin HDP göz önünde bulundurularak hazırlandığını deklare etti. Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Taşkın, "Bazıları diyor ki metinde Kürt yok, HDP yok. Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Bakın dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın yüzde 3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi gibi" dedi.Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine 4 aydan az bir süre kala adayını belirleyemeyen 6'lı Masa'da bu kez de liste savaşları başladı. CHP ve İyi Parti listelerinden seçime girmesi beklenen diğer 4 partinin il ve bölgelerdeki koltuk pazarlığı da kızıştı. Anketlerde seçim barajını geçmesi mümkün gözükmeyen DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti adaylarının CHP ve İyi Parti listelerinden "ballı kontenjan" istedikleri ve bu durumun gerilimi tırmandırdığı ifade ediliyor. CHP ve İyi Parti'nin hangi bölgede diğerlerinin lehine çekileceği yönünde pazarlıklar gündemde ön sıraya çıktı. Diğer 4 partinin hangi bölgeden, kaç milletvekili isteyeceğine ilişkin kirli pazarlıklar ve görüş ayrılıklarının derinleştiği belirtiliyor.