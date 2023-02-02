Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Öztekin Kağıthane –İstanbul Havalimanı hattını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile birlikte Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'na binerek incelemelerde bulundu. Öztekin, Metronun Kağıthaneye yapılması ticari ve günde 800 bin yolcu kapasiteli Kağıthane –İstanbul Havalimanı hattının Kâğıthane, İstanbul'un dünyaya açılan kapısı konumuna geldiğini söyledi.

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu günde on binlerce yolcuyu taşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu metrodaki çalışmaları incelemek üzere Kağıthane'ye geldi. Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin eşlik etti.

Kağıthane istasyonundan metroya binen Bakan Karaismailoğlu ve Başkan Öztekin 24 dakikada İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Yolculuk sırasında vatandaşlarla da sohbet eden ikili metro projesinden memnuniyetlerini değerlendirdi. Norveç'e gittiğini belirten bir vatandaş; hattın havalimanı ulaşımında büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Bakan Karaismailoğlu Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun Kağıthane-Gayrettepe bağlantısı hakkında da açıklamalarda bulundu: ''Bu hattımızın devamı olan Kağıthane-Gayrettepe arası 3,5 kilometre, fazla zaman geçirmeden önümüzdeki aylarda burayı da hizmete açarak 34 kilometreyi 37,4 kilometreye çıkaracağız. Kâğıthane İstanbul Havalimanı metromuzu açalı 1 haftayı geçti. Dünyanın en iyi ve en yoğun havalimanına, Türkiye'nin en hızlı metrosu ve dünyanın en kaliteli metrosuyla hizmet ettik. Bağlantıları da bitirdiğimizde toplamda 69 kilometreye çıkacak devasa bir şehir içi metrodan bahsediyoruz. Yıl sonuna ulaştığımızda burası Gayrettepe'den, İstanbul Havalimanı üzerinden, Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Marmaray olmak üzere toplamda 69 kilometreye uzayacağımız devasa bir şehir içi metro hattı olacak. Hatta Küçükçekmece-Marmara İstasyonu'ndan 80 kilometre uzunluğundaki Marmaray'ı da eklerseniz yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda İstanbul'un tam bir şehir içi toplu taşıma omurgası olacak bir hattan bahsediyoruz. Bunlar puzzle'ın birer parçaları gibi üstüne ekleyerek devam ediyoruz."

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de yatırım ve desteklerinden ötürü Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür ederek: ''Kağıthane, İstanbul'un dünyaya açılan kapısı konumuna geldi. Günde 800 bin yolcu kapasiteli bu metro hattı sayesinde Kağıthane, ulaşımdaki konumunu en üst seviyeye çıkardı. Metro'nun açılmasıyla Kağıthane'mizde ticaret hacmi de her geçen gün artıyor. Yeni yaşam alanları, üniversiteler, uluslararası şirketler adres olarak Kâğıthane'yi seçiyor.'' dedi.