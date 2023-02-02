Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Stoltenberg ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesine ilişkin sosyal meyda hesabından şu paylaşımı yaptı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci başta olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.