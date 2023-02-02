Haberler Gündem Haberleri Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Stoltenberg ile görüştü
Giriş Tarihi: 2.2.2023 21:35 Son Güncelleme: 2.2.2023 21:51

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Stoltenberg ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Kılıç, Stoltenberg ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Stoltenberg ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüşmesine ilişkin sosyal meyda hesabından şu paylaşımı yaptı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci başta olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldığımız kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik.

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Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Stoltenberg ile görüştü
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