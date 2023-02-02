‘Mutabakat metni HDP’nin bildirgesidir’

6'lı Masa'nın açıkladığı ortak mutabakat metni tartışmaları sürüyor. Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir TV programında, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın seçim bildirgesi ile 6'lı Masa'nın mutabakat metnin birçok noktada örtüştüğünü söyledi. "Selahattin Demirtaş 2018'de ne dediyse, açsın baksınlar bu metnin içinde var" diyen Cevizoğlu şunları söyledi: "Ana konular Selahattin Demirtaş ve HDP metni bu. 2018 seçim bildirgesi Demirtaş, 'Tek parti çoğunluğuna dayanan bir parlamenter yapının yarattığı çıkmazları aşarak güçlü ve çoğulcu bir parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem' diyor. Demirtaş 2018'de diyor. Güçlü bir parlamenter sistem diyor. Onun lafını almışlar. Demirtaş'ın metni bu. Vermişler Demirtaş'ın metnini. Ne dedi bu 6'lı Masa? 'Beştepe'yi kaldırıyoruz, Çankaya'ya geçiyoruz'. Demirtaş ne diyor 2018'de? 'Sarayı boşaltacağız.' Aynısını söylüyor, değişik ifadeyle."