PKK propagandasına aktif katılım sağladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iftirasından tutuklanan ve İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasının ardından tahliye edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı'ya verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasıyla ilgili 107 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Fincancı'nın canlı yayında silahlı terör örgütü PKK'nın propagandasına aktif katılım sağladığı, TSK'nın meşru müdafaa faaliyetlerini illegal bir eylem ve kimyasal silah kullanılmış gibi göstererek "silahlı terör örgütü propagandası" suçunu işlediği vurgulandı. Kararda ayrıca, Fincancı'nın PKK ile irtibatlı kanalda, örgüt üyelerinin arka fondaki yazıda Kuzey Irak'ta bulunan Zap kesiminde TSK tarafından etkisiz hale getirildiği anlaşılan örgüt üyelerinin gerilla sıfatı ile gösterildiği esnada suça konu sözlerin söylendiği vurgulandı.