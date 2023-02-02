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Giriş Tarihi: 3.2.2023 00:33 Son Güncelleme: 3.2.2023 00:51

Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Birçok önemli kuruma yeni atamalar gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısında kurulan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevleri Başkanlığına Ali Arif Özzeybek getirildi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Başkan ve 11 üyeden oluşacak Danışma Kurulu da kurulacak. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca üç yıllığına seçilecek.

"ALEVİ-BEKTAŞİ KARDEŞLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız, Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi- Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Birçok önemli kuruma yeni atamalar gerçekleşti.

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Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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