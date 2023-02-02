Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, Alevi-Bektaşi kültürünün araştırılması ve cemevleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütecek.

Başkan ve 11 üyeden oluşacak Danışma Kurulu da kurulacak. Danışma Kurulu üyeleri, Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile başkanlığın görev alanına giren konularda araştırma ve çalışmaları bulunanlardan Cumhurbaşkanınca üç yıllığına seçilecek.

"ALEVİ-BEKTAŞİ KARDEŞLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız ile cemevlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak Alevi- Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımız, Resmi Gazete'de yayımlanarak kuruldu. Demokratikleşme reformlarımızdan bir tanesi olan bu adım, ülkemize ve Alevi- Bektaşi kardeşlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Birçok önemli kuruma yeni atamalar gerçekleşti.