AK Partili Numan Kurtulmuş masadaki son anketleri paylaştı: Açık ara birinci partiyiz

"BİRİNCİ TURDA SEÇİMİ BİTERECEK BİR SONUCa CUMHURBAŞKANIMIZIN ULAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

14 Mayıs seçimleri için "Çok daha rahat bir dönem olacağını görüyoruz. İşaretler bunu gösteriyor" diyen Kurtulmuş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anadolu'da birçok ili dolaşıyoruz. İstisnasız her vatandaş yeni bir organize sanayi bölgesine ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar. Son yapılan anket sonuçları gayet iyi gidiyor. Onun için çalışıyoruz, inşallah birinci turda sayın Cumhurbaşkanımız seçilecektir. Anketler bizim için çok iyi. Özellikle Temmuz'dan sonra sürekli yükselerek devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın oyu partiden yüksek olması zaten kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı da Cumhurbaşkanımızı destekleyecekleri için. Biz birinci turda seçimi biterecek bir sonuca Cumhurbaşkanımızın ulaştığını görüyoruz."