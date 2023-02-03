Bakan Akar, Endonezya Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Subianto'yu, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Tören mangasını selamlamasının ardından Subianto, şeref defterini imzaladı. Törenin ardından Bakan Akar ile Endonezya Savunma Bakanı Subianto önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerin ardından Akar ile Subianto tarafından iki ülke arasında Askeri İş birliği Uygulama Planı imzalandı.



İmza töreninin ardından konuşan Akar, görüşmelerde ikili ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki uzun mesafeye rağmen tarihi geçmişimiz, aramızdaki bağlar bu mesafeyi yakınlaştırıyor. Ülkelerimiz arasında mevcut olan askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayiindeki iş birliği potansiyelini artırmamız önemli. Bugün imzaladığımız Askeri İş birliği Uygulama Planı'nın da hem bölgelerimizin hem de dünyanın barış, güvenlik ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Endonezya Savunma Bakanı Subianto da Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek gösterilen misafirperverlikten dolayı Bakan Akar'a teşekkür etti. İmzaladıkları 'Askeri İş birliği Uygulama Planı'nın tarihi önemine vurgu yapan Subianto, belgenin iki ülkenin stratejik ortaklığının devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Endonezya ve Türkiye arasındaki yakın iş birliği ve stratejik ortaklıktan duyduğu mutluluğu dile getiren Subianto, "İki ülke arasında tarihi bir geçmiş, duygusal bir bağ var. İş birliğimizin gelişmesi dünya barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda ülkelerimiz ve silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini ifade eden uygulama planı en kısa sürede somut adımlarla hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.