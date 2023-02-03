Bakan Mustafa Varank’tan Balıkesir Teknokent’e ziyaret

GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Teknokent'te protez koruyucu çalışması yapan Gazi Murat Dağlı ile de bir süre sohbet eden Varank, kendisini tebrik etti. Daha sonra Zağnos Paşa Camii'ne geçen Bakan Varank, cami avlusunda çay içerek gençlerle sohbet etti.

Programlarda Bakan Varank'a, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, İsmail Ok, Adil Çelik, Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.