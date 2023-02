Bakan Soylu’dan 14 Mayıs mesajı: Bu yürüyüş kesilmeyecek

"BU ÜLKE BÜYÜMESİN DİYE YAPMADIKLARI KALMADI"

Türkiye'de bugüne kadar hizmet etmek isteyenlerin iftiralara, hakaretlere uğradığını, her türlü çelmenin takıldığını dile getiren Soylu, "Bir tek bu ülke zenginleşmesin, bu ülke büyümesin, bu ülke serpilmesin, bu ülke etrafındaki coğrafyaya umut olmasın, Müslüman olanlara istediğimiz eziyeti istediğimiz yerde yapabilelim diye bir anlayışı ortaya koyabilmek için yapmadıkları kalmadı. Her eser yapana, her millete hizmetkarlık yapana, her yol yapana, her baraj yapana... Tayyip Erdoğan bu ülkede sadece yol yapmadı, sadece baraj yapmadı, sadece dünyanın en büyük havalimanlarından birisini yapmadı, sadece otobanlar yapmadı, sadece şehir hastaneleri yapmadı. Tayyip Erdoğan, eğer bu ülkede hakkımızı savunabiliyorsak hakkımızı yemeye çalışanlara karşı bu ülkenin insanının haysiyetini ve onurunu ifade edebiliyorsak, bunu bize Menderes'in idamından sonra Tayyip Erdoğan kazandırdı." ifadelerini kullandı.

Küçükken dedesiyle Ayasofya ile ilgili bir anısını anlatırken duygulanan Soylu, "Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin insanının öz güvenini yükseltmedi. Kendi minarelerimizden ezanı bize dünyanın baskısıyla yasaklayanlara karşı, 'siz kimsiniz' diye elinin tersiyle itti ve bizi özgürlüğümüzle, hürriyetimizle ve kendi yapabileceklerimizin ne olacağını ortaya koyan bir anlayışla buluşturdu. Bu ülkede herkes kendisini ifade ediyor." diye konuştu.