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Giriş Tarihi: 3.2.2023

‘Barış Ödülü verilecekse hak eden kişi Erdoğan’dır’

AA
‘Barış Ödülü verilecekse hak eden kişi Erdoğan’dır’
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesiyle ilgili, "Geçen yılın en önemli olayı; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ortaya çıkan savaştı. İnsani ateşkesin sağlanmasında adım atan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Eğer bir Barış Ödülü'nden bahsediyorsak, Nobel falan 2022 yılı için... Burada tek bir kişi var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu ödülü hak eden kişidir. Pakistan'ın yanı sıra Endonezya, Macaristan, Japonya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon, Nijer'den birçok milletvekili Erdoğan'ın adaylığı için başvuru yaptı" dedi.
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‘Barış Ödülü verilecekse hak eden kişi Erdoğan’dır’
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