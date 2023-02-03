CHP’li başkan Gürbüz’ün ‘ölüm’ seddi

İzmir Foça'da Foçaköy yerleşkesi Çay Sokak'taki (308 Ada 7 ve 8 parseller) arazinin eğimi nedeniyle, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereği kademe yapılması gereken arsalara, Foça Belediyesi tarafından kademe şartı aranmadan inşaat ruhsatı verildi.
KADEME YAPMAK YERİNE TOPRAK DOLDURDU
Kocaelili yap-satçı müteahhit bu arsalara kademe yapmak yerine toprak doldurarak 5.5 metre yükseltti. Böylece hem haksız arazi kazandı, hem manzarasını arttırdı, hem de maliyeti düşürdü. Ancak sağlam zemin yerine toprak dolgu üzerine yapmaya başladığı 4 lüks villa, zayıf zemin nedeniyle kayma tehlikesi ile karşıya kaldı. Bu kez de, yoldan 5.5 metre düşük kotta olan arka bahçe sınırına taş yığarak son derece tehlikeli, her an düşük kottaki komşu evlerin üzerine yıkılma riski olan duvar ördü. Duvarın arkasına ise yasaya aykırı ruhsatlandırılmış binaların kaymaması için binlerce ton toprak dolgu yaptı. Ayrıca bu dolgu üzerine 4 tane de yüzme havuzu inşa etti.
MÜHÜR KIRILDI, BELEDİYE SEYRETTİ
Yaklaşık 5.5 metre yükseklikteki dolgu duvarın yapımı sırasında yeterli harç konulmadığını, su tahliye kanalları bulunmadığını, kilit taşı kullanılmadığını ve hatıl atılmadığını öne süren düşük kottaki komşular duvarın her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu öne sürüp Foça Belediyesine başvuruda bulundu. Belediyeye verdikleri şikayet dilekçesinde 2 metre yükseklikte olması gereken duvarın yasal mevzuata aykırı şekilde 5.5 metre inşa edildiğini iddia eden vatandaşlar can ve mal güvenliklerini tehdit eden taş yığınının kaldırılmasını istedi. Ardından da müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
DUVAR 33 GÜN SONRA MÜHÜRLENDİ
Vatandaşların başvurusunu değerlendiren Foça Belediyesi, İmar Kanunu'nun 32. Maddesi 'derhal' işlem yapılmasını hükmetmesine rağmen başvurudan tam 33 gün sonra duvar inşaatını durdurup mühürledi. Ancak müteahhit, ertesi gün mührü kırarak inşaata devam etti. Ardından da yarım kalan imalatları tamamladı. Normal koşullarda mühür fekki yapan müteahhit hakkında tutanak tutup Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması gereken Foça Belediyesi yaşananlara seyirci kalmayı tercih etti.
OLAY YARGIYA TAŞINDI
Öte yandan tehlikeli kaçak inşaat nedeniyle müteahhit Yaşar Şahinöz hakkında Foça 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde imar kirliliğine neden olduğu gerekçesi ile 5 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı. Yine villaların müteahhidi hakkında İzmir 1 Asliye Ceza Mahkemesinde de mala (Komşu binalara) zarar vermekten 3 yıla kadar hapis istemiyle ikinci bir dava daha açıldı. Komşu evlerin sahipleri Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak arazinin eski yasal haline getirilmesini talep etti. Bu arada belediye, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından istenilen belgeleri aradan üç celse geçmesine rağmen bir türlü göndermedi.
MÜTEAHHİDE HAKSIZ MENFAAT
Belediyenin gerekli müdahaleleri yapmaması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Murat Kılıçarı yaşananlara isyan etti. Belediye Encümeni'nin kaçak ve tehlikeli duvar için yıkım kararı vermek zorunda kaldığını hatırlatan Kılıçarı; "Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 17 Ağustos 2022'de yazı göndererek yasa ve mevzuata aykırı imalatlarla ilgili yıkım kararı alındığını belirtip bu işlem için ihaleye çıkılacağını bildirdi. Bir yandan müteahhit hakkında açılmış olan ceza ve hukuk davaları sürerken, Belediye Encümeni tarafından verilmiş yıkım kararı hala geçerliyken, Foça Belediye Başkan Fatih Gürbüz havuzlu villalara yönetmeliğin 60'ıncı maddesine açıkça aykırı olarak yapı kullanma izin belgesi verdi. Böylece müteahhit Şahinöz'e haksız menfaat temin edildi. Danıştığımız uzmanlar sadece tehlikeli ve yasa dışı duvarın yıkılmasının sorunu çözmeyeceğini belirtip bu kez de yasaya aykırı ruhsatlandırılan 4 villanın aşağıdaki komşu evlere doğru kayarak tehlikenin daha da büyüyeceği konusunda bizi uyardı. Bizler binalara verilen yasadışı ruhsatın derhal iptal edilerek, bu binaların tehlikesiz, teknik şartlara ve yasaya uygun hale getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.