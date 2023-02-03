CHP’li başkan Gürbüz’ün ‘ölüm’ seddi

MÜTEAHHİDE HAKSIZ MENFAAT

Belediyenin gerekli müdahaleleri yapmaması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Murat Kılıçarı yaşananlara isyan etti. Belediye Encümeni'nin kaçak ve tehlikeli duvar için yıkım kararı vermek zorunda kaldığını hatırlatan Kılıçarı; "Foça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 17 Ağustos 2022'de yazı göndererek yasa ve mevzuata aykırı imalatlarla ilgili yıkım kararı alındığını belirtip bu işlem için ihaleye çıkılacağını bildirdi. Bir yandan müteahhit hakkında açılmış olan ceza ve hukuk davaları sürerken, Belediye Encümeni tarafından verilmiş yıkım kararı hala geçerliyken, Foça Belediye Başkan Fatih Gürbüz havuzlu villalara yönetmeliğin 60'ıncı maddesine açıkça aykırı olarak yapı kullanma izin belgesi verdi. Böylece müteahhit Şahinöz'e haksız menfaat temin edildi. Danıştığımız uzmanlar sadece tehlikeli ve yasa dışı duvarın yıkılmasının sorunu çözmeyeceğini belirtip bu kez de yasaya aykırı ruhsatlandırılan 4 villanın aşağıdaki komşu evlere doğru kayarak tehlikenin daha da büyüyeceği konusunda bizi uyardı. Bizler binalara verilen yasadışı ruhsatın derhal iptal edilerek, bu binaların tehlikesiz, teknik şartlara ve yasaya uygun hale getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.