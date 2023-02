CHP’li başkan Gürbüz’ün ‘ölüm’ seddi

MÜHÜR KIRILDI, BELEDİYE SEYRETTİ

Yaklaşık 5.5 metre yükseklikteki dolgu duvarın yapımı sırasında yeterli harç konulmadığını, su tahliye kanalları bulunmadığını, kilit taşı kullanılmadığını ve hatıl atılmadığını öne süren düşük kottaki komşular duvarın her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu öne sürüp Foça Belediyesine başvuruda bulundu. Belediyeye verdikleri şikayet dilekçesinde 2 metre yükseklikte olması gereken duvarın yasal mevzuata aykırı şekilde 5.5 metre inşa edildiğini iddia eden vatandaşlar can ve mal güvenliklerini tehdit eden taş yığınının kaldırılmasını istedi. Ardından da müteahhit hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.