Eksi 25’te hedefler tam isabet

Kars'ta düzenlenen Kış Tatbikatı'nda Cirit füzesinden Kargu kamikaze İHA'ya, Akrop İKA'dan KN 12 keskin nişancı tüfeğine 15 ürün ilk kez kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023"ün seçkin gözlemci günü Kars'ta gerçekleştirildi. 189'u yabancı olmak üzere 2 bin 113 personelle icra edilen tatbikata, 16 yabancı ülkeden katılım oldu. Daha önceki tatbikatlarda kullanılan, ancak Kış Tatbikatı'nda ilk kez kullanılan Cirit füzesi, Kargu kamikaze İHA, Akrop ve Komodo mini insansız kara aracı (İKA), Togan ve Serçe-2 mini İHA, KN 12 keskin nişancı tüfeğinin de aralarında bulunduğu 15 ürün göz doldurdu.Mehmetçiğin eksi 25 dereceye kadar dayanıklı yeni tip kış kıyafeti de tatbikatta kullanıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereliler özel operasyon ile hedefleri imha etti.Senaryo gereği çığ düşen bölgede yapılan faaliyete katılan arama kurtarma köpekleri "Sıla" ve "Manas" da görevlerini başarıyla icra etti.