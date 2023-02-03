Konsolosluklar kapandı, Kilise hizmete devam ediyor

Ayrıca ara tatil olması sebebiyle artan ziyaretçi sayısını düşünerek, kilisenin gezilmesini kolaylaştırmak için girişimlerde de bulunduğunu söyledi. Yüz yılı aşkın süredir faaliyetine devam eden kilisenin Türk halkı tarafından benimsendiğini ve bu zamana kadar üzücü hiçbir hadisenin de yaşanmadığını aktardı.