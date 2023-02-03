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Giriş Tarihi: 3.2.2023 16:57

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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