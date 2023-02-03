‘Teknoloji üreten ülke olma yolundayız’

Ankara Bilim Üniversitesi ve Türkiye Verimlilik Vakfı'nca ATO Congresium'da düzenlenen '5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı' başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katıldığı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu. Erdoğan, "Teknoloji sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatırımlarıyla bu alanda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Israrla devam ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde hamd olsun bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik. Verimlilik ve teknolojide Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.