Vaatleri göz boyamaktan ibaret

EĞİTİME ERİŞİMDE

ENGELLER KALDIRILDI

KIZLARIN OKULA GİTME ORANINDA REKOR

ÖĞRETMENLERİN ÖZLÜK HAKLARI

TÜM KÖY OKULLARI AÇILIYOR

Şimdiye kadar yaptıkları 11 toplantıda ortak aday çıkaramayan 6'lı Masa'nın açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 partinin şimdiye kadar AK Parti'nin hayata geçirdiği hizmet ve projelerden bile haberinin olmadığını gözler önüne serdi. Özellikle eğitim alanında 6'lı Masa'nın "Yapacağız" diyerek vaat ettiği ne varsa, Mahmut Özer yönetimindeki MEB ve hükümetin zaten fazlasıyla hayata geçirdiği uygulamalar olduğu görüldü. İşte 6'lı Masa'nın mutabakat metninde yer alan bazı vaatler ve hükümetin hayata geçirdiği proje ve hizmetlerle eğitimdeki mevcut tablo:Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimleri için 20 yılda 525 milyar TL sosyal yardım yapıldı. 51 hastanede yaklaşık 1500 öğrenci, evde ise 11 bin öğrenci eğitim hizmeti alıyor. Yaklaşık 12 bin öğretmen görev yapıyor.Okul öncesi eğitimi çalışan ebeveynlerin ihtiyaçlarını da gözeterek "tam gün tam destek" ilkesi çerçevesinde düzenleyeceğiz.Bakanlık çalışan-çalışmayan ebeveyn ayrımı yapmaksızın tüm çocukların okul öncesi eğitime ulaşması hedefiyle çalışmalarını yürütüyor.Eğitimde cinsiyet, etnik köken, din, dil, yerleşim yeri, sağlık durumu, sosyo-ekonomik koşulları ayırt etmeden, fırsat eşitliği ve adaleti kapsayıcı bir anlayışla düzenleyeceğiz.Kız çocuklarının eğitime erişimi artırıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu dönemde, okuyan kız çocuklarının sayısı erkekleri geçti.MEB ana hizmet birimlerindeki idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli atamaların yapılmasını esas alacağız.MEB'in idari kadrolarının tamamı bakanlık bünyesinde kariyer basamaklarında yükselerek atanmakta ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev yapan akademisyenler arasından atanıyor.Öğretmenlik Meslek Yasası'nı değiştirecek, öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirecek, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen uygulamasına son vereceğiz.Mesleki ilerleme uygulaması birçok ülkede var. 10 yıllık öğretmenlere yaklaşık 2 bin 400 TL, başöğretmenlere ise 4 bin 900 TL ek iyileştirme yapıldı.Kapatılan köy okullarını yeniden açacak, taşımalı eğitimi bitireceğiz.MEB, 2022'de 2 bin 325 köy okulunu açtı. Şubat ayının sonuna kadar ise hane sayısı 10'un üzerindeki tüm köy okulları açılacak.Ders saatlerini ve müfredatı yeniden planlayıp pedagojik açıdan çocukların yaşına uygun hale getireceğiz.Ders saatleri ve müfredatın belirlenmesinde temel ölçüt zaten çocukların yaşları. MEB'in müfredat geliştirme ve tüm eğitim politikalarında çocukların yararı gözetilerek adım atılıyor.Altyapı eksikliklerini gidererek tüm eğitim kademelerinde tam gün eğitime geçeceğiz."Mesleki Eğitimde 1.000 Okul", "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projeleri ile derslik sayısı 300 binden 850 bine, öğretmen sayısı ise 400 binden 1 milyon 200 bine çıkarıldı.