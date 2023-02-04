Bakan Bozdağ’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: İstenilen herhangi bir terörist iade edilmedi..

İSVEÇ VE FİNLANDİYA AÇIKLAMASI

İsveç ve Finlandiya'dan bugüne kadar herhangi bir teröristin iade edilmediğini söyleyen Bakan Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'dan bizim toplam istediğimiz terör sayısı adli makamların talebi çerçevesinde 33 kişi istedik biz. Ayrıca MİT Başkanlığımızın da onlardan talepleri oluyor. Onları da koyduğunuzda bu rakamların daha da yüksek rakamlar olduğunu ifade etmek isteriz. Ama bugüne kadar İsveç de Finlandiya da Türkiye'ye herhangi bir iadesi istenilen teröristi iade etmemiştir. Taleplerimizin bazılarını da reddettiler" dedi.

"YASALARI VAR, HEPSİ SUÇ, UYGULAMAYA BAKTIĞINIZDA YOK"

İsveç'te kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara da değinen Bakan Bozdağ şöyle konuştu:

"İsveç hem Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza dönük o saldırı hem terör örgütü üyelerinin hem de İsveç polisinden izin alarak polisin de korunması ve güvenliği altında Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun şahsında milletimize, devletimize yaptığı hakaret ve saygısızlık tüm bunların hepsini de devletin himayesi ve koruması altında yapıyor. İsveç kanunlarını ben inceledim Bakanlık olarak. Baktığınızda hepsi suç. Tabii hepsi bunların kanunlarında da suç ve yaptırımları var. Diyelim Kur'an-ı Kerim'i karşı saygısızlık, bütün dinleri koruyor İsveç yasaları ve eğer saygısızlık basit nitelikteyse iki yıla kadar ağır ve vahim nitelikteyse dört yıla kadar hapis cezası öngörüyor. Norveç daha sonradan bizim bu olaylara ortaya koyduğumuz tepki nedeniyle izin vermediler. Yoksa daha önce Norveç'te de bu oldu. Orada da bu saygısızlığı yaptılar. Başka yerlerde de. Yani Kur'an-ı Kerim'e İslam'a dair değerlere saygısızlık Avrupa'da himaye görüyor. Avrupa'da İslamofobi dedikleri şey esasında İslam düşmanlığı. Resmen ve alenen İslam düşmanlığı yapılıyor. Ama bunların failleri ne oluyor? Yasaları var, hepsi suç. Uygulamaya baktığınızda yok."