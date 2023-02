Bakan Bozdağ’dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: İstenilen herhangi bir terörist iade edilmedi..

Bakan Bozdağ şöyle devam etti:

"Şu anda turizm rezervasyonlarına baktığınızda Türkiye'de bir patlama görülüyor. Bu rezervasyonları durdurmak. İkincisi de bakın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çıkan başka problemler var. Hem Çin'de hem Rusya'da hem de başka ülkelerde güvenli liman arayan ciddi sermaye var yatırım için. Çünkü Avrupa, İngiltere, Rus vatandaşıyken İngiltere vatandaşı olmuş Rusların tüm mal varlıklarına el koydu. Geçmişte aynısını Amerika yaptı 11 Eylül'den sonra pek çok Arap'ın mal varlığına el koydu. Şimdi görüyor sermaye sahipleri Avrupa'yla kendi ülkesinin arası bozulduğunda ya da Amerika'yla kendi ülkesinin arası bozulduğunda o ülkenin vatandaşı olsa dahi her şeyine el koyuyor. Mal varlığını alıyor. Resmen gasp yapıyor. Öyle olunca bu para bir yer arıyor. Onun için el koymayacak bir yer. Dünya güçlülerine de bu para için gerekiyorsa kafa tutacak bir yer ve sermayenin Türkiye'ye döndü. Bir yandan 'Türkiye'ye aman gitmeyin. Bakın işte terör var. Orada başınız belaya girer. Allah muhafaza ölebilirsiniz.' Yatırımcılara da diyor 'Siz Türkiye'ye seçim var. İşte ne olacak? Ne olmayacak belli olmayabilir. Ve güvenlik riskleri de yüksek' Türkiye'nin seçimlerini de etkilemeye ve Türkiye'ye bu para akışını da. Çünkü bu para, yatırım Türkiye'ye geldiğinde seçimlere de olumlu olacaktır. Bütün Türkiye'nin ekonomik girdilerini her açıdan azaltmak için yapıyorlar. Altılı masaya destek için yapıyorlar. Seçim yaklaştıkça göreceksiniz aleni desteklerin daha farklı şekillerde de hem de hukuksuz ve ahlaksız şekillerde de ortaya çıkacağını hep beraber şahit olacağız. Ama bu millet onları görüyor, bu hesabı biliyor. Seçimin de The Economist tarafından değil, Türk halkı tarafından yapıldığını gösterecek. Sandıkta The Econimist'in kapağını bence Türk milleti atacak. Başkan Erdoğan yazacak ve bitirecek onu."