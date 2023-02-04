Belediyeye ihale baskını

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Ataşehir Belediyesi'ndeki iki farklı ihalede haksız kazanç sağlanarak belediyede kamu zararı oluşturulduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Yapılan ihaleye fesat karıştırmayla ilgili ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirlendi. 2013'teki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı, birçok ihaleyi firmanın kendisinin aldığı kaydedildi. Firmanın usulsüz işler ve fatura usulsüzlüğü için matrah artırımı yaparak kendini temiz göstermeye çalıştığı belirlendi. Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği tespit edildi.Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan iki ihalede de usulsüzlük ve kamu zararı olduğu yönünde iddialarda bulunulması üzerine yapılan araştırmada, hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğu belirlendi. Soruşturma kapsamında aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alınması için dün operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı operasyonda Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Sadık K. ve Orhan Ç. ile o dönem Ataşehir Belediyesi'nden mimar olan şu an ise Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gül C. gözaltına alındı. Toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin de yurtdışında olduğu öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli konumda olan CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesinin alınacağı öğrenildi.Ataşehir Belediye Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Yolsuzluk iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Mobilya ihaleleri konulu soruşturma dosyası, daha önce İçişleri Bakanlığı'nca yapılan inceleme ve soruşturmalar ile yargılamalar neticesinde soruşturma izni verilmemesi ve mahkemeler nezdinde beraat kararlarıyla sonuçlanmıştır. Billboard ihalesinde kamu zararına ilişkin bir tespit yapılmamıştır. İnceleme sürmektedir" denildi.