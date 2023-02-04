Muhalefette gözler Karamollaoğlu-Akşener görüşmesinde! Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde...

Gültekin Uysal, katıldığı bir programda "Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşüyor musunuz?" sorusuna "Düşünüyorum, kazanabileceğini düşünüyorum. Ortak bir iradeyle ortak bir Cumhurbaşkanı adayının ifade ettiğim bir paket programla beraber ortaya konulduğu takdirde toplumsal mobilizasyonun sağlanabileceği kanaatindeyim" yanıtını vermişti.

Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde yüzde 99 kazanacağını söylemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 6'lı koalisyonun küçük ortakları Babacan ve Davutoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay çıktı.