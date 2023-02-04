Tunç Soyer’in Osmanlı’ya karşı sözlerinden dolayı eleştirdiği için görevden alınmıştı: Emre Ustaosmanoğlu SABAH’a konuştu





"MASAYA HÂKİM GÖRÜŞ CHP'NİN GÖRÜŞÜ…"

"AK Parti öncesi Türkiye'yi unutmadık. O karanlık günleri hatırlıyoruz. Sık sık değişen hükümetler, istikrarsız siyaset ve ekonomi, inanç sahibi insanlara getirilen yasaklar, Kapatılan imam-hatip okulları, okuması engellenen başörtülü kardeşlerimiz. Bunların hiç birini unutacak değiliz. 6'lı masanın da yeniden bu dönemi geri döndürecek bir yapıda olduğunu düşünüyoruz. Son günlerde başörtüsü ile birlikte aile yapısının da anayasal güvence altına alacak değişikliğe karşı CHP'nin bugünlerde tutunduğu tavır bunun en somut göstergesidir. Bu da gösteriyor ki masaya hâkim görüş CHP'nin görüşüdür."



"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA AYNI YOLDA AYNI HEDEFLERE YÜRÜMEMİZ GEREKTİĞİNE KANAAT GETİRDİK"

"Hem ülkemizde hem coğrafyamızda hem de tüm dünyada etkili siyaset yürüten ülkemizi uluslararası platformlarda lider ve etkili duruma getiren Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe damgasını vurmaya hazırlanan Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı yolda aynı hedeflere yürümemiz gerektiğine kanaat getirdik. En büyük başarısı algı ve video üretmek olan, icraat yapmak yerine, yapılan icraatları eleştirmekten öteye gidemeyen, proje üretemeyen, geleceğe umut veremeyen bir yapıda bulunmak yerine, yeni hedefleriyle geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ulvi bir harekette yer almanın milletimiz nezdinde en büyük vazifemiz olduğunu düşünüyoruz."



"AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLARIN OLACAĞINI DA ÖNGÖRÜYORUZ"

"Görevden alındığımız süreçte yüzlerce telefon aldık. Gelen tepkiler elbette ki oldu. Ancak tebrik telefonlarının çoğunlukta olması bizim için daha da motive edici oldu. Büyük bir çoğunluğun 6'lı masada olmak istemediklerini öğrenmiş olduk. Bu durumu Sayın Temel Karamollaoğlu'na da bizzat bildirdik. Kendisi bize 'Siz üç beş kişisiniz Emre' cevabını verdi. Üç beş kişi olmadığımızı biliyoruz. Hem görevden alındığımız süreçte hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın rozet takması sonrasında gelen telefonlardan ve tebriklerden dolayı 'üç beş kişi' olmadığımızı da çok açık bir şekilde memnuniyetle görmüş olduk. Zannediyorum Temel Bey'de bunu görmüştür. Buradan hareketle AK Parti'ye yeni katılımların olacağını da öngörüyoruz."



"Bu vesileyle öncelikle sağduyu sahibi tüm Saadet Partili kardeşlerimi ve geleceğe umutla bakmak isteyen herkesi bu yürüyüşe can-ı gönülden Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet ediyoruz."



USTAOSMANOĞLU, TUNÇ SOYER'İ ELEŞTİRDİ, GÖREVDEN ALINDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönünü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Osmanlı İmparatorluğu'nu hedef aldı ve "Yüz yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler" iddiasında bulundu.



Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu, Tunç Soyer'i eleştirdi ve "Bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Bir kaç kişi bir araya gelince içindeki canavarı hortlatan, Osmanlı'nın şanlı tarihine ve ecdadımıza hakaret eden. Bu toprakların değerleriyle uzaktan bile alakası olmayan Tunç Soyer ve hesap sorması gereken öncelikle CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Sonrasında zaten bu millet 9 Eylül'de Tunç Soyer'in dedelerini nasıl denize döktüyse bu zihniyeti de denize dökecektir. Unutmayın!" ifadelerini kullandı.



Saadet Partisi, Osmanlı'yı hedef aldığı için eleştiren Eyüpsultan İlçe Başkanı Emre Ustaosmanoğlu'nu görevden aldı.