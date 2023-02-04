Yavru vatana eğitim desteği

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün "Türkiye- KKTC El Ele Daha İleriye" projesi çerçevesinde Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen KKTC'ye eğitim malzemelerini taşıyacak TIR'ların uğurlama törenine katıldı. Eğitim altyapısının iyileştirilmesi, öğretmen kadrosunun güçlendirilmesi, yeni yöntemlerin uygulamaya konulması ve öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesi gibi hedefler istikametinde geliştirilen proje çerçevesinde KKTC'ye gönderilmek üzere, okul öncesi eğitim setlerinden akıllı tahtalara, mesleki eğitim donanım sistemlerinden yardımcı kitaplara binlerce eser ve materyalin bulunduğu 14 TIR eğitim malzemesi uğurlandı.Törende konuşan Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlık, ulaştırma ve altyapıya, enerjiden tarıma her alanda Kıbrıs Türkü'nün yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, "Kıbrıs Türk Devleti'nin geleceği bugün eğitim çağında olan çocuklarımız, gençlerimizdir. Kıbrıs Türkü gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli eğitim alması, bilimde, sanatta, kültürde, sporda gelişmesi son derece önemlidir. Kuzey Kıbrıs'ta bilgiyle kuşanmış, teknolojiyle bütünleşmiş nesiller için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu çerçevede; okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde Kıbrıs Türkü'nün nitelikli eğitime erişmesi için destek veriyoruz" dedi. Oktay, "Ülkemizin desteğiyle Kuzey Kıbrıs'ta yükselen hastaneler, yollar, tarım tesisleri gibi Türkiye'nin milli davasına olan inancını sembolize etmektedir. Biz 6'lı masadakilerin yaptığı gibi Kıbrıs Türkü'nü bir kıyıya köşeye koyup, ikiyüzlü uluslararası toplumun gözlüğünden bakacak değiliz. Kıbrıs Türkü'nün dimdik varolması, Kıbrıs Türk Devleti'nin güçlenmesi bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı.